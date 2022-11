Koning Filip bij training Belgisch voetbalteam voor WK

Koning Filip heeft de Belgische voetballers die naar het WK gaan een laatste training gegeven, zo blijkt uit een filmpje dat het Belgische hof op Twitter heeft geplaatst. Daarin heeft Filip een ontmoeting met bondscoach Roberto Martínez die de vorst om hulp vraagt.

Na de ontmoeting is te zien hoe Filip op het trainingsveld staat met een boekje waarin hij allerlei tips heeft voor de spelers. Zo roept hij sterspeler Kevin De Bruyne bij zich om hem te laten zien waar hij moet spelen. In woord en gebaar laat de vorst zien hoe de Rode Duivels, zoals de bijnaam luidt van het nationale elftal, nog beter voor de dag kunnen komen in Qatar.

Uiteindelijk lijkt Filip tevreden met de training. Zo steekt hij zijn duim op als een van de aanvallers de bal keihard in het doel schiet. Daarna laat hij aan de verbaasde spelers een tattoo zien waarop de wereldbeker staat met de tekst Belgium 2022. “It’s deviltime”, hoort de kijker Filip zeggen.

België speelt volgende week woensdag de eerste wedstrijd op het WK. Canada is dan de tegenstander.