Koning Filip ‘positief verrast’ na bezoek aan jeugdorganisaties

Koning Filip van België heeft woensdag een bezoek gebracht aan organisaties die aangesloten zijn bij de Ambrassade, een organisatie voor jongerenwerk. Volgens aanwezigen was de vorst “positief verrast” door hoe het is gesteld met de Belgische jongeren en had hij van tevoren een “negatiever beeld”, vertellen mensen na afloop aan Het Nieuwsblad.

Filip sprak met de organisaties in het Scoutshuis in Borgerhout (Antwerpen) over onder meer de impact van jeugdwerk. “Twee weken geleden kreeg een collega een mail met de vraag of de koning kon langskomen”, zegt Eva Vereecke, de directeur van de Ambrassade. “We dachten natuurlijk dat het spam was, maar het bleek een oprecht verzoek.”

Tijdens het gesprek werd volgens aanwezigen duidelijk dat Filip “door het imago dat de media creëert” een negatiever beeld heeft van jongeren. Zo is het beeld dat “alle jongeren volledig in de ban zijn van alcohol en drugs. Maar niets is minder waar. We merken juist dat jongeren beter nadenken over hun gebruik”, vindt Hoa van kunstjeugdvereniging Trill.

Filip stelde veel vragen tijdens het bezoek. “We hebben echt benadrukt dat we uniek zijn in Europa door jongeren die zich vrijwillig inzetten voor de maatschappij via al deze verschillende jeugdverenigingen”, zegt Inge van de Vlaamse Jeugdraad.