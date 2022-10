Koning Filip: we zijn op ons best als we samenwerken

De Belgische koning Filip en koningin Mathilde hebben hun staatsbezoek aan Litouwen dinsdag voortgezet. De tweede dag staat onder meer in het teken van economische samenwerking, met bijzondere aandacht voor de overgang naar een duurzame economie.

In het stadhuis van Vilnius kwam de Belgische en Litouwse bedrijfswereld bij elkaar om over innovatie en hernieuwbare energie te praten. De bijeenkomst werd samen met president Gitanas Nauseda geopend. Daarbij gaf de Belgische vorst ook een toespraak. “Vandaag de dag heroriënteren onze economieën zich in de richting van groene energie, technologie en diensten. Die vooruitgang komt er niet vanzelf, maar vereist een sterke democratische betrokkenheid, een uitmuntend beleid en het vertrouwen van de burgers in de staat, zodat er een billijke verdeling komt van de vruchten van die vooruitgang.”

In zijn woorden verwees Filip ook impliciet naar Rusland. “Precies die elementen onderscheiden ons van achterhaalde regimes. In tegenstelling tot hen zoeken we niet het isolement op en willen we geen welvaart bouwen ten koste van anderen. We zijn op ons best als we samenwerken en niemand aan de kant schuiven.”

De Belgische vorst en vorstin gaan de komende dagen nog langs in de plaatsen Pabrade en Kaunas. Het bezoek staat in het teken van honderd jaar diplomatieke relaties tussen België en Litouwen.