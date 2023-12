Koningin Mathilde bezoekt tentoonstelling Dieric Bouts in Leuven

De Belgische koningin Mathilde heeft dinsdag een bezoek gebracht aan een tentoonstelling met werk van Dieric Bouts in het museum M in Leuven. Bouts was een vijftiende-eeuwse kunstschilder die wordt gerekend tot de Vlaamse Primitieven, een groep kunstenaars in de 15e en 16e eeuw

“Ik vind het zo uniek en interessant”, zei Mathilde volgens persbureau Belga, terwijl zij een rondleiding kreeg. Die rondleiding kreeg Mathilde van curator Peter Carpreau.

De curator merkte op dat de koningin veel interesse had in het werk van Bouts. “Het viel me op dat ze enige voorkennis over Bouts en de schilderswereld had”, aldus Carpreau.