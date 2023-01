Koningin Mathilde geeft groot interview voor 50e verjaardag

De Belgische koningin Mathilde heeft ter ere van haar aanstaande 50e verjaardag een groot interview gegeven aan het Belgische VTM NIEUWS. Het tv-interview met Mathilde is volgende week vrijdag, op de dag dat ze 50 jaar wordt, te zien.

VTM Nieuws heeft de koningin het afgelopen jaar gevolgd. Dat resulteert nu in een tv-special genaamd Mathilde 50 – Het Grote Gesprek. De koningin van België werd gevolgd door camera’s tijdens haar officiële ontmoetingen door het land. Ook ging Mathilde in gesprek met journaliste Eva Peeters. Volgens Peeters mocht zij niet overal naar vragen, zoals naar de kinderen van Mathilde en haar man, koning Filip, stellen.

Bert Heyrman, hoofdredacteur van VTM zegt dat zijn medium “bijna twee jaar” aan het interview met Mathilde heeft gewerkt. “Een interview met de koningin regel je niet in enkele dagen of weken”, aldus Heyrman. “We maakten uiteraard duidelijke afspraken met het koninklijke paleis. Zo wisten we dat de koningin absoluut geen politieke uitspraken mocht doen.”

Koningin Máxima gaf in mei 2021 eveneens een groot tv-interview ter ere van haar 50e verjaardag. Zij sprak toen uitgebreid met Matthijs van Nieuwkerk.