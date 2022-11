Koningin Mathilde maakt wandeling in kader van mentale gezondheid

Koningin Mathilde van België heeft donderdag samen met twee organisaties die zich hardmaken voor mentale gezondheid een wandeling gemaakt in Grimbergen. Dit deed de koningin in het kader van haar initiatief Samen in beweging voor mentaal welzijn.

De twee organisaties die samen met Mathilde de wandeling maakten, waren Te Gek!? en het Psychiatrisch Ziekenhuis Sint-Alexius. Te Gek?! pleit voor betere mentale gezondheidszorg.

Mathilde liep de Potaardewandeling, een route door landelijk gebied vlakbij Brussel.