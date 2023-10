Koningin Mathilde ziet impact van huidige tijd op mentaal welzijn

Koningin Mathilde van België ziet dat mensen in de huidige tijd worstelen met hun mentale gezondheid. De vorstin noemt onder meer de nasleep van de coronacrisis, de verhoogde leefkosten, klimaatproblematiek en de toename van digitale technologie als ontwikkelingen die impact hebben op het psychisch welzijn. Mathilde, die zich vaak inzet voor dit thema, hield daar dinsdag in Brussel een toespraak over tijdens een conferentie van de Europese Commissie over mentale gezondheid.

De levens van mensen zijn volgens de koningin de afgelopen jaren veranderd, en tijdens de coronapandemie zelfs “drastisch”. De gestegen leef- en energiekosten hebben volgens haar ook veel impact. Die “verergeren de sociale ongelijkheid” en zorgen ervoor dat steeds meer mensen zich “sociaal en financieel kwetsbaar” voelen, zegt ze.

De klimaatverandering zorgt er daarnaast voor dat veel mensen zich onzeker en angstig voelen, zegt de koningin. En ook het toegenomen gebruik van digitale technologie, in het bijzonder sociale media, heeft volgens Mathilde nadelen voor de mentale gezondheid van vooral kinderen en jongeren. “Pesten, digitaal misbruik zoals wraakporno en te vroeg toegang tot ongepast materiaal veroorzaken psychologische schade en kunnen zelfs leiden tot zelfmoord.”

Elementen

Ook oorlogen, ziektes en het feit dat mensen tegenwoordig ouder worden, kunnen volgens Mathilde drukken op de mentale staat van mensen. “Al deze elementen hebben impact op de mentale gezondheid: angsten, depressie, eenzaamheid, suïcidale gevoelens, burn-outs, eetstoornissen, fobieën, verslavingen en meer.”

De koningin is blij dat er wereldwijd al veel aandacht is voor het thema en dat wordt beseft dat actie nodig is. Maar het blijft een “complex thema”, zegt ze ook. “Er zijn nog steeds veel gaten in onze kennis en ons begrip.”

Daarom is het volgens Mathilde goed dat vertegenwoordigers van Europese organisaties en overheden dinsdag in Brussel in gesprek zijn gegaan over het onderwerp. “Laten we hopen dat onze gesprekken van vandaag zullen bijdragen aan een gezondere en meer veerkrachtige samenleving voor iedereen.”