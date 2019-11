Koningin Paola is volgende week vrijdag gewoon weer bij het traditionele Te Deum ter gelegenheid van de Belgische Koningsdag. Vorig jaar was de moeder van koning Filip vanwege gezondheidsredenen afwezig.

De 82-jarige koningin werd vorig jaar september getroffen door een herseninfarct en was in november nog herstellende. Dit jaar is ze er dus wel bij, net als haar man koning Albert II en prins Lorenz, de echtgenoot van prinses Astrid. Dat maakte het Belgische hof donderdag bekend.

Ondanks het ontbreken van koningin Paola was de Belgische koninklijke familie vorig jaar in grotere getale aanwezig bij het Te Deum in de Sint-Michiels-en-Sint-Goedelekathedraal te Brussel. Naast Albert en Lorenz waren toen ook prinses Astrid, prins Laurent en prinses Claire van de partij. Volgens traditie is de regerende koning Filip niet bij het feest waar hij zelf wordt geëerd, en ook koningin Mathilde is er volgens datzelfde gebruik niet bij.

Koningsdag valt in België altijd op 15 november omdat dit de naamfeestdag is van de eerste Belgische koning, Leopold I.