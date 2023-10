Mathilde bezoekt in kanker gespecialiseerd ziekenhuis

Koningin Mathilde van België heeft maandagochtend in Anderlecht een bezoek gebracht aan het Jules Bordet Instituut. Het ziekenhuis dat is gespecialiseerd in de behandeling van kanker en daar ook onderzoek naar doet, verhuisde twee jaar geleden naar een nieuw gebouw.

De koningin bezocht het ziekenhuis in het kader van roze oktober, een maand die in België geheel in het teken staat van borstkanker. In het ziekenhuis kreeg Mathilde een rondleiding langs de technische voorzieningen voor de behandeling van kankerpatiënten, en ook nam ze een kijkje bij de laboratoria waar onderzoek gedaan wordt naar de ziekte.

Bij enkele foto’s en filmpjes van het bezoek op sociale media, meldt het Belgische hof dat ondanks medische vooruitgang in de behandeling en prognoses van borstkankerpatiënten bepaalde kankertypes moeilijk te behandelen zijn. “Opsporing en onderzoek blijven dus heel belangrijk”, aldus het Belgische hof op Instagram.