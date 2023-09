Mathilde in New York naar VN-top, welzijn-evenement en werklunch

Koningin Mathilde heeft woensdag haar bezoek aan New York afgesloten, schrijft het Belgisch hof bij een reeks foto’s op Instagram. De vorstin was onder meer in de wereldstad vanwege de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties die daar wordt gehouden.

Mathilde is sinds 2016 pleitbezorgster van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties. Ze begon de laatste dag van haar bezoek met de opening van het algemene debat van de VN-top, schrijft het paleis. Op de foto’s is ze onder meer lopend over straat in New York en zittend in de vergaderzaal van de VN te zien.

Aansluitend opende de koningin volgens het hof een evenement van België, Bhutan, UNICEF en de Wereldgezondheidsorganisatie over mentaal welzijn. “Het is noodzakelijk om een samenleving te creëren die mentale gezondheid op gelijke voet behandelt als fysieke gezondheid”, zei ze in haar speech.

Vervolgens nam Mathilde deel aan een werklunch rond vluchtelingenvrouwen en -meisjes. Hierbij waren diverse hoge VN-functionarissen aanwezig, zoals de Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen, Filippo Grandi. Ook Catherine Russell, uitvoerend directeur van UNICEF, en Sima Sami Bahous van UN Women waren bij de lunch aanwezig. De koningin vertelde er onder meer over haar recente bezoek aan het vluchtelingenkamp Kutupalong in Cox’s Bazar in Bangladesh, afgelopen februari.