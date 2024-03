Mathilde leert in Ivoorkust over teelt van cacaobonen

De Belgische koningin Mathilde heeft woensdag op de laatste dag van haar werkbezoek aan Ivoorkust geleerd over de teelt van cacaobonen. Op sociale media deelt het hof beelden van Mathildes bezoek aan een plantage.

De vorstin bezocht een plantage in Méagui, in het zuidwesten van Ivoorkust. Hier leerde ze meer over de verschillende stadia van het telen van cacao. Zo hielp ze zelf mee met oogsten door met een lange stok de vrucht uit de cacaoboom te slaan. Met een knuppel sloeg ze vervolgens op de vrucht, zodat deze openging en de zaden (de cacaobonen) konden worden geoogst.

45 procent van de wereldproductie van cacao komt uit Ivoorkust. Van de bijna 31 miljoen inwoners zijn er volgens het Belgische paleis 6 miljoen actief in de cacaosector, die te maken heeft met problemen als armoede, kinderarbeid, ontbossing en vervuiling door pesticiden. De Ivoriaanse regering, diverse VN-agentschappen, de Europese Unie en de Belgische overheid lanceerden daarom een aantal initiatieven voor duurzame cacaocoöperaties, duurzame productiemethodes en een waardig inkomen voor de cacaotelers.