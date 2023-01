Ook Belgisch koningshuis ‘diepbedroefd’ door dood van Benedictus

Ook het Belgische koningshuis heeft zaterdag gereageerd op het overlijden van paus emeritus Benedictus. De koninklijke familie laat op Twitter weten “diepbedroefd” te zijn door zijn dood. “Onze gedachten zijn bij zijn naasten en bij alle katholieken die vandaag in rouw zijn.”

Filip heeft Benedictus nooit als koning ontmoet. Benedictus trad in 2013, enkele maanden voordat Filip koning werd, af als paus. Filips vader koning Albert had de eer hem wel in zijn rol als vorst te treffen.

Het Belgische koningshuis is niet het eerste dat zaterdag stilstaat bij de dood van de paus emeritus. Eerder op de dag deden onder anderen de Britse koning Charles en koning Felipe van Spanje dat ook al.