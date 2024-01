Prinses Delphine maakte kunst over erkenning als dochter Albert

De Belgische prinses Delphine heeft een kunstwerk gemaakt over de tijd dat bekend werd dat zij een buitenechtelijke dochter van koning Albert is. Dat schrijft de 55-jarige prinses op Instagram. Ze zou kritiek hebben gekregen op het feit dat haar kunstwerken “simpelweg decoratief” zijn en “geen diepte, geen verhaal en geen betekenis” hebben.

Als voorbeeld noemt Delphine het kunstwerk Taboo in Chains (2006). Het gaat om een beeld van Delphine zonder onderbroek, die is vastgeketend aan de vlaggen van Wallonië en Vlaanderen. “Ik heb geen onderbroek aan. Dat staat voor hoe kwetsbaar ik me de afgelopen jaren heb gevoeld en nog steeds voel”, schrijft Delphine.

Met het kunstwerk gaat ze terug naar eind jaren negentig, toen naar buiten kwam dat Delphine een buitenechtelijke dochter van de Belgische koning Albert is. “Van de een op de andere dag kwam ik in de media. Ik kwam er al snel achter dat mijn bestaan werd gebruikt voor politieke discussies”, schrijft ze.

Tegenwoordig maakt Delphine liever kunstwerken met het thema ‘liefde’. “Om zo mijn dankbaarheid te uiten voor de positieve ontwikkeling in mijn leven en om anderen een boodschap te geven: houd hoop en geef niet op”, besluit ze.