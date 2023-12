Prinses Elisabeth knutselt met kinderen in kinderziekenhuis

De Belgische prinses Elisabeth heeft woensdagochtend een bezoekje gebracht aan het Kinderziekenhuis Prinses Elisabeth in Gent. De dochter van koning Filip en koningin Mathilde kreeg daar te horen over de stand van zaken van het ziekenhuis, dat in 2011 door de toen pas 9-jarige prinses zelf werd geopend.

Tijdens het bezoek ontmoette Elisabeth meerdere patiënten en personeel van het ziekenhuis. Het Belgische hof deelde op sociale media beelden van de prinses, die samen met een aantal kinderen ging knutselen. Ook zat Elisabeth met een aantal kinderen aan de zogenaamde “tovertafel”.

In het ziekenhuis worden kinderen tot 15 jaar behandeld, of tot 18 jaar als er sprake is van een chronische aandoening. Het ziekenhuis biedt naast medische zorg ook faciliteiten en diensten aan voor de jonge patiënten.