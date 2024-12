Belgisch koningspaar ontvangt Amerikaanse veteranen

Koning Filip en koningin Mathilde hebben op het Kasteel van Laken vier Amerikaanse veteranen ontvangen die tachtig jaar geleden in de Tweede Wereldoorlog hebben gevochten. Op Instagram deelt het Belgische hof foto’s van het bezoek.

Het koningspaar ontving George, Joseph, John en Fred, allen 99 jaar oud, “als erkenning voor hun moed en die van hun strijdmakkers”, schrijft het paleis bij de foto’s. De veteranen vochten tachtig jaar geleden tijdens de Slag om de Ardennen, ook wel het Ardennenoffensief genoemd. Dit was het laatste grote offensief van nazi-Duitsland aan het westfront. De slag duurde van 16 december 1944 tot 25 januari 1945. Filip en Mathilde wonen komend weekend ook deel aan een herdenking van het begin van het Ardennenoffensief, tachtig jaar geleden.

Op de foto’s is te zien hoe Filip en Mathilde in kleine kring met de Amerikanen in gesprek zijn. Het Belgische hof besluit het bericht op Instagram in het Engels. “Thank you gentlemen: we will never forget.”