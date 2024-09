Belgische prinses Elisabeth aangekomen in VS voor studie

De Belgische prinses Elisabeth is aangekomen in de Verenigde Staten. De dochter van koning Filip en koningin Mathilde is begonnen aan haar master in Public Policy aan de universiteit van Harvard, meldt het Belgische hof woensdag.

Op sociale media deelt het hof een aantal foto’s van de 22-jarige prinses op de campus. Op een van de foto’s loopt de prinses de trap af met op de achtergrond een Amerikaanse vlag. Op de andere twee wandelt Elisabeth, gekleed in een bruin mouwloos topje met een tas over de schouder en schriften in haar arm, over de paden van de campus.

Elisabeth deed eerder een bachelor in geschiedenis en politiek aan de universiteit van Oxford.