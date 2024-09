Beveiliging prinses Märtha Louise kostte politie veel geld

De beveiliging tijdens de bruiloft van de Noorse prinses Märtha Louise en haar partner Durek Verrett heeft de politie veel geld gekost. Dat schrijft de Noorse omroep NRK. De politie maakte bekend dat de politie al zeker een half miljoen Noorse kronen (bijna 43.000 euro) heeft uitgegeven, alleen al aan eten en onderdak.

De politie in het politiedistrict Møre og Romsdal meldt in een persbericht dat er ook ruim 50.000 Noorse kronen zijn uitgegeven aan materieelkosten. De totale kosten van de beveiligingsoperatie zijn nog niet in kaart gebracht. Dat kan ook nog wel even duren. “Een aanzienlijk deel van het kostenplaatje is niet duidelijk. Dit heeft specifiek betrekking op de arbeidskosten, de grootste kostenpost in verband met de opdracht”, zegt stafchef Hans-Martin Gridseth van het politiedistrict. NRK schrijft dat het naar verwachting tot half oktober kan duren voordat duidelijk is hoeveel de hele operatie heeft gekost.

Märtha Louise en Verrett vierden eind augustus hun bruiloft verspreid over drie dagen. Het feest begon in Ålesund en eindigde met een ceremonie in Geiranger. De politie moest helpen om de festiviteiten met meer dan driehonderd gasten soepel te laten verlopen.