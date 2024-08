Bijna hele Noorse koninklijke familie bij bruiloft Märtha Louise

Bijna de gehele Noorse koninklijke familie is zaterdag aanwezig bij de bruiloft van prinses Märtha Louise en haar partner Durek Verrett. Ze verblijven op het koninklijke schip Norge, heeft het hof bekendgemaakt.

Koning Harald en koningin Sonja zijn erbij, net als kroonprins Haakon en kroonprinses Mette-Marit en hun kinderen prinses Ingrid Alexandra en prins Sverre Magnus. Ook prinses Astrid, de zus van de koning, komt naar Geiranger.

De in opspraak geraakte Marius Borg Høiby, zoon van Mette-Marit, staat niet op de gastenlijst. Volgens de Noorse omroep NRK was dat al besloten voordat hij begin deze maand werd gearresteerd op verdenking van mishandeling.

Meerdere dagen

De feestelijkheden rond het huwelijk van Märtha Louise, de oudste dochter van het koningspaar, duren meerdere dagen en beginnen donderdag met een evenement in Ålesund. Volgens het hof zijn daar ook “leden van de familie” bij aanwezig. NRK meldt dat het koningspaar daar niet bij is.

Vrijdag gaan het bruidspaar en de gasten per boot van Ålesund naar Geiranger, waar later op de avond een besloten feest plaatsvindt. De bruiloft is op zaterdag.