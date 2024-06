Blinken prijst emir Qatar voor ‘onmisbare rol’ tijdens Gazaoorlog

Tijdens zijn ontmoeting woensdag met de emir van Qatar, sjeik Tamim bin Hamad al-Thani, heeft de Amerikaanse buitenlandminister Antony Blinken hem bedankt voor de “onmisbare rol” die zijn land heeft als het gaat om de onderhandelingen voor een staakt-het-vuren van de oorlog in de Gazastrook. Dat meldt een woordvoerder van zijn ministerie in een verklaring. Qatar, maar ook het aangrenzende Egypte, maken zich al sinds oktober sterk voor een einde van het geweld en het voldoende doorlaten van humanitaire hulp naar de enclave.

Het gesprek in de Qatarese hoofdstad Doha, dat Blinken met de 44-jarige leider had, ging voor het grootste deel over het jongste plan voor een staakt-het-vuren in Gaza. Daarover zei Blinken dat een bestand “het Palestijnse volk heel erg ten goede zou komen”. Onder meer door een flinke toename van humanitaire hulp, die dan beter mogelijk zou zijn, de terugkeer van ontheemden naar hun voormalige woonplaatsen en de wederopbouw van de Gazastrook.

Over dat vredesplan, dat uit drie fasen bestaat, wordt momenteel nog onderhandeld door de Palestijnse beweging Hamas. Die zouden volgens Blinken recent “talrijke” wijzigingen hebben voorgesteld.