Brieven van prinses Diana geveild voor bijna 65.000 euro

Een aantal handgeschreven brieven en kaarten van prinses Diana aan haar voormalige huishoudster zijn bij een veiling verkocht voor 54.500 pond (bijna 65.000 euro). Dat meldt de BBC.

Diana stuurde de brieven aan Violet Collison, de huishoudster op Park House, waar de prinses haar jeugd doorbracht. Collie, zoals de huishoudster door Diana werd genoemd, stuurde regelmatig cadeautjes naar de prinses en haar kinderen William en Harry. Diana stuurde op haar beurt geregeld bedankbriefjes en kerstkaarten terug.

De brieven bevatten vaak een paar zinnetjes over hoe het leven van Diana er op dat moment uitzag. Een brief van 25 september 1984 werd geveild voor 10.000 pond. In de brief schreef Diana onder meer dat William dol was op zijn kleine broertje en hem overlaadde met knuffels en kusjes.