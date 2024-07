Brits koningshuis feliciteert voetballers met plaatsing EK-finale

Het Britse koningshuis heeft de Engelse voetballers gefeliciteerd met de overwinning op het Nederlands elftal in de halve finale op het EK. Zowel koning Charles als prins William lieten op social media van zich horen.

“Mijn vrouw en ik sluiten ons aan bij onze familie en feliciteren jullie van harte met het bereiken van de finale van het Europees kampioenschap. We wensen jullie het allerbeste voor de wedstrijd van zondag”, schreef Charles in zijn bericht. “Als ik jullie mag aanmoedigen de overwinning veilig te stellen voordat er op het laatste moment nog wondergoals of een strafschoppendrama nodig zijn, dan weet ik zeker dat de druk op de collectieve hartslag en de bloeddruk van de natie enorm verlicht wordt”, vervolgde hij met een knipoog. “Veel geluk, Engeland.”

Ook prins William, tevens voorzitter van de Britse voetbalbond FA, jubelde mee in de feestvreugde. “Wat een mooie, Ollie!”, schreef hij over de winnende goal van de Engelse aanvaller Ollie Watkins. Opvallend detail is dat Watkins doorgaans speelt voor Aston Villa, de favoriete Engelse club van William. “Gefeliciteerd Engeland! Euro 2024-finalisten!”