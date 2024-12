Britse media: koningin Camilla mist delen van staatsbezoek Qatar

De Britse koningin Camilla moet een aantal onderdelen van het staatsbezoek van de emir van Qatar aan zich voorbij laten gaan. Dat melden meerdere Britse media, waaronder de BBC. De vrouw van koning Charles kampt nog met de nasleep van een luchtweginfectie, waardoor ze haar programma moest aanpassen.

Buckingham Palace maakte begin november bekend dat Camilla last had van een luchtweginfectie. Daardoor moest ze een aantal verplichtingen afzeggen. De 77-jarige koningin heeft nu nog “minder energie” en last van andere “slepende bijwerkingen”. Ze ontbreekt dinsdag onder meer bij de officiële aankomst op Horse Guards Parade in Londen. Camilla is wel aanwezig bij een lunch op het paleis en bij het staatsbanket.

Het staatsbezoek van de emir van Qatar duurt twee dagen.