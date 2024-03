Britse onderscheidingen voor Christopher Nolan en Emma Thomas

Christopher Nolan en Emma Thomas krijgen later dit jaar koninklijke onderscheidingen. De regisseur en de producente worden benoemd tot Ridder en Dame in de Orde van het Britse Rijk, melden Britse media. Ze ontvangen de onderscheidingen voor hun bijdrage aan de succesvolle film Oppenheimer.

Nolan en Thomas, die sinds 1997 met elkaar getrouwd zijn, boeken sinds de zomer van vorig jaar veel succes met de film Oppenheimer. Nolan regisseerde de film en Thomas was verantwoordelijk voor de productie. Tijdens de Oscars eerder deze maand won de film over het Manhattan-project dat de eerste atoombom ontwikkelde in zeven categorieën. Daarmee was de film de grote winnaar dit jaar. Het was de eerste keer dat Nolan een beeldje won voor beste regisseur.

De benoeming tot Ridder of Dame is een van de hoogste onderscheidingen in het Verenigd Koninkrijk. De onderscheiding wordt doorgaans toegekend aan personen die een belangrijke bijdrage hebben geleverd in hun vakgebied.