Prins William vertelt favoriete grap van dochter Charlotte

Prins William heeft donderdag het huidige favoriete grapje van zijn 8-jarige dochter Charlotte gedeeld. Dat deed de 41-jarige Britse prins tijdens een radio-uitzending van de St Michael’s Church of England High School in de stad Rowley Regis.

William was aanwezig om onder meer over mentale gezondheid te praten, maar de prins van Wales werd ook gevraagd om een ‘Dad Joke’ te vertellen. Een ‘Dad Joke’ is meestal een woordspeling, of een grap die bestaat uit een vraag en antwoord.

“Wat ik ga doen, is een grap vertellen die favoriet is bij Charlotte”, introduceerde William zijn grap. “Ze blijft het maar tegen me zeggen. Maar jullie moeten wel meedoen met me”, vertelde William tegen de jongens met wie hij in gesprek was. “Het is niet een grap die ik zomaar kan vertellen.”

“Klop, klop”, zei William daarna. “Wie is daar?”, vroegen de jongens. “Onderbrekende koe”, aldus William. Op het moment dat de jongens vervolgens ook “onderbrekende koe” willen zeggen, onderbreekt William hen door het geluid van een koe na te doen. “Mooooo”, zei de prins. Daarna begonnen de jongens aan tafel te lachen. “Dat hoor ik thuis heel veel nu.”