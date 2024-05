Koning Harald over gezondheid: niet slecht voor een 87-jarige

De Noorse koning Harald is voor het eerst sinds zijn ziekteverlof weer de deur uitgegaan voor een werkbezoek. De koning hervatte zijn werk ruim een geleden al, maar die verplichtingen vonden allemaal plaats in het paleis.

Harald was samen met koningin Sonja in Kongsberg om het 400-jarig bestaan van de stad te vieren. Tijdens het bezoek sprak de vorst kort met de aanwezige pers over zijn gezondheidstoestand. “Het is niet zo slecht voor een 87-jarige”, lachte de koning voor de camera van NRK. “En het wordt beter! We werken eraan. Ik hoop dat het beter wordt, maar zo slecht is het niet”, zei Harald.

De koning was een kleine twee maanden afwezig nadat hij tijdens een vakantie in Maleisië ziek was geworden. Hij werd in het ziekenhuis opgenomen en bij thuiskomst kreeg Harald een permanente pacemaker. Daarna kwam hij niet meer in actie, tot hij eind april weer gezond werd verklaard.

Het Noorse hof liet vorige maand weten dat Harald vanwege zijn leeftijd permanent minder gaat werken. Maar volgens hem valt dat wel mee. “Het zal niet zo’n grote stap terug zijn als je denkt”, zei Harald lachend. “Ik zal het af en toe was rustiger aan doen, maar je zult niet veel verschil merken.”