Eloise dankbaar voor momenten met ouders in New York

Eloise van Oranje is dankbaar voor de momenten die ze samen met haar ouders, prins Constantijn en prinses Laurentien, heeft gehad in New York. Dat meldt de gravin woensdag op Instagram.

“Het was echt zo gezellig met mijn ouders”, schrijft Eloise, die al op het medium deelde dat haar ouders langs zijn geweest. “Ik heb ze een beetje mijn leven kunnen laten zien. De afgelopen dagen bestonden voornamelijk uit veel wandelen, het ontdekken van mooie plekjes en genieten van lekker eten.”

De influencer is “zo dankbaar voor deze momenten samen met hen, vooral omdat we het altijd zo druk hebben en niet altijd de kans krijgen om samen rustig dingen te doen”. Ze heeft “echt enorm genoten van deze tijd samen”.

Eloise kwam in april aan in New York voor een stage. Ze heeft niet gedeeld waar ze stage gaat lopen. De gravin studeert sinds 2020 aan de Hotelschool in Amsterdam.