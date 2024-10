Marius Borg Høiby heeft momenteel geen rijbewijs

Marius Borg Høiby, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette-Marit, beschikt momenteel niet over een geldig rijbewijs. Dat melden de Noorse kranten Dagbladet en Aftenposten. De politie in de Noorse hoofdstad Oslo geeft geen informatie over de reden waarom de 27-jarige Høiby niet mag autorijden.

De advocaat van Høiby, Øyvind Bratlien, zegt dat de druk op zijn cliënt heel hoog is sinds hij wordt verdacht van het mishandelen van drie ex-partners. Om die reden zou “voor zijn eigen bestwil” zijn rijbewijs zijn ingenomen. Het zou een idee geweest zijn van een arts, waarmee Høiby heeft ingestemd, aldus de raadsman.

De mishandelingszaak is “een enorme last” voor Høiby, zegt zijn advocaat ook. “Mensen hebben veel vooroordelen en de druk van de media is onbeschrijfelijk.”

In augustus dit jaar werd Høiby gearresteerd toen hij zijn toenmalige vriendin zou hebben aangevallen. Daarna deelden meer ex-partners soortgelijke verhalen.