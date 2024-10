Spaanse koning en koningin reizen naar rampgebieden

Koning Felipe en koningin Letizia van Spanje bezoeken dit weekend de gebieden die het zwaarst getroffen zijn door de recente overstromingen, meldt het Spaanse persbureau EFE. Hun bezoek zal zo worden uitgevoerd dat het de werkzaamheden van de hulpdiensten, lokale politie, veiligheidsdiensten, strijdkrachten en maatschappelijke organisaties niet hindert, aldus EFE.

Donderdag nam Felipe bij een bijeenkomst in Madrid een minuut stilte in acht voor de slachtoffers van de overstromingen. Hij beloofde daarbij steun aan iedereen die door het noodweer is getroffen.

De door hevige regenval veroorzaakte overstromingen in verschillende delen van Spanje hebben inmiddels aan 158 mensen het leven gekost. De regio rond Valencia, waar 155 doden vielen, werd het zwaarst getroffen. Het aantal vermisten is nog onbekend en de noodsituatie is nog niet voorbij.