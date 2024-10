Felipe staat minuut stil bij slachtoffers van noodweer in Spanje

Koning Felipe heeft donderdag bij een bijeenkomst in Madrid een minuut stilte in acht genomen voor de slachtoffers van de overstromingen in Spanje. Hij beloofde daarbij steun aan iedereen die door het noodweer is getroffen.

“We sluiten ons allemaal aan bij dit gedeelde verdriet, zoals we moeten”, zei Felipe volgens het hof in zijn boodschap aan de getroffenen. “Overheden, instellingen, burgers en het maatschappelijk middenveld in heel Spanje blijven verenigd in steun en hulp, effectief en gul, om deze harde klap te verzachten die de natuur ons heeft gegeven.” De Spaanse koning sprak verder van noodweer “met tragische gevolgen in menselijke termen” en noemde het daarnaast “schrijnend, ook in economische en sociale termen”.

Door overstromingen in verschillende delen van Spanje, veroorzaakt door hevige regenval, zijn inmiddels zeker 140 mensen om het leven gekomen. Met name de regio rondom Valencia werd zwaar getroffen. De Spaanse premier Pedro Sánchez riep inwoners van getroffen gebieden donderdag op binnen te blijven.