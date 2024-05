Koning Abdullah spreekt met Sergio Mattarella over Gaza-oorlog

De Jordaanse koning Abdullah heeft met de Italiaanse president Sergio Mattarella gesproken over het belang van een “onmiddellijk en duurzaam staakt-het-vuren” in de Gazastrook. Het Jordaanse hof heeft donderdag foto’s van de ontmoeting tussen Abdullah en Mattarella gedeeld.

Mattarella ontving Abdullah in het Palazzo del Quirinale, ook bekend als het Quirinaalpaleis, in Rome. Tijdens het gesprek benadrukte Abdullah het belang van het stoppen van “de humanitaire catastrofe in Gaza”. Ook sprak Abdullah over de mogelijke gevolgen als Israël de Palestijnse stad Rafah zou aanvallen.

Abdullah is op werkbezoek in Italië. Hij heeft donderdag ook gesproken met Giorgia Meloni, de premier van het land.