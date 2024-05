Koning Abdullah ontmoet Joe Biden in het Witte Huis

De Jordaanse koning Abdullah heeft maandag in het Witte Huis een ontmoeting gehad met de Amerikaanse president Joe Biden. De twee mannen nuttigden samen een lunch in de beroemde West Wing van het gebouw. Zij bespraken de situatie in Gaza.

Tijdens hun bijeenkomst kwam het nieuws naar buiten dat Hamas een voorstel voor een bestand had geaccepteerd. De deal zou bestaan uit drie fases van elk 42 dagen, aldus een topfunctionaris van Hamas. Egyptische bemiddelaars willen met het bestand garanderen dat de oorlog tussen Hamas en Israël niet wordt hervat.

Abdullah maakt momenteel een wereldreis om te praten over een “onmiddellijk en duurzaam staakt-het-vuren” van de oorlog in de Gazastrook.

Het was de tweede keer in korte tijd dat de 62-jarige vorst de VS bezocht om het daar te hebben over het conflict. In februari was hij ook in het land. Met de Amerikaanse president Joe Biden nam hij zich toen voor om een gevechtspauze te realiseren tussen Israël en Hamas.