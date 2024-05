Rania over situatie in Gazastrook: dit is geen normale oorlog

De Jordaanse koningin Rania maakt zich nog altijd grote zorgen over het verloop van de oorlog in Gazastrook. In een interview met de Amerikaanse televisiezender MSNBC herhaalt ze stevige kritieken aan het adres van Israël. De 53-jarige vorstin, zelf dochter van Palestijnse ouders, zegt tijdens het gesprek met presentatrice Joy Reid onder meer dat het “heel duidelijk is dat Israël er geen probleem mee heeft om burgers als doelwit te gebruiken”. Ook noemt ze de Gazaoorlog in alle opzichten “geen normale oorlog”.

Die constatering doet Rania aan de hand van wat hulpverleners de afgelopen maanden over de belegering van de enclave hebben gerapporteerd. “Hoe traumatisch en verwoestend de gebeurtenissen van 7 oktober ook waren, we kunnen de manier waarop deze oorlog gevoerd wordt niet goedpraten. Dit is geen normale oorlog. Hulpverleners die erbij waren, hebben vaak genoeg gezegd nog nooit zoiets gezien te hebben.” Iets wat volgens Rania tot uiting komt in het dodental in Gaza, sinds de invasie van Israël. “Om het in perspectief te plaatsen, deze oorlog heeft in vijf maanden tijd meer kinderen gedood dan alle conflicten ter wereld bij elkaar in de afgelopen vier jaar.”

Ook is de Jordaanse royal somber gestemd over de situatie op de bezette Westelijke Jordaanoever. Rania uit, net zoals onder meer Defense for Children, Human Rights Watch en Save the Children dat eerder deden, haar zorgen over het juridische systeem daar. “Ik heb het dan over nachtelijke invallen, land dat in beslag genomen wordt, kinderen die midden in de nacht van bed worden gelicht. Israël is het enige land dat kinderen vervolgt voor militaire rechtbanken en ze vervolgens onderwerpt aan een gevangenissysteem waar ze in eenzame opsluiting zitten, mishandeld en misbruikt worden en nauwelijks te eten krijgen.”

Ook noemt Rania de eind maart door Israël geannexeerde 800 hectare grond in de bezette Jordaanvallei. De Israëlische beweging Vrede Nu rekende die annexatie tot de grootste sinds het sluiten van de Oslo-akkoorden in 1993. “In maart hebben we de grootste landroof in 30 jaar gezien”, aldus de koningin.