BNNVARA zendt documentaire over Britse prins Andrew uit

BNNVARA zendt volgende week een nieuwe Amerikaanse documentaire over de Britse prins Andrew uit. Het tweeluik Secrets of Prince Andrew is op 8 en 9 mei te zien op NPO2, maakte de omroep woensdag bekend.

De documentaire gaat over het leven van Andrew dat flink is veranderd na de beschuldigingen van seksueel wangedrag en zijn banden met de veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein. Ook komt het bekende BBC Newsnight-interview uit 2019 aan bod. Daarin sprak de prins hakkelend en zwetend over onder meer zijn band met Epstein. Na het gesprek kreeg Andrew veel kritiek en legde hij zijn officiële taken neer.

In de documentaireserie vertellen Newsnight-presentatrice Emily Maitlis en producer Sam McAlister over de maandenlange onderhandelingen die voorafgingen aan het interview.