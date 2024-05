Koningin Mary vond Royal Run zwaarder dan gedacht

De Deense koningin Mary had het maandag af en toe zwaar bij de Royal Run. De vrouw van koning Frederik liep mee in Kalundborg. De route van vijf kilometer was op momenten behoorlijk steil en dat was ook Mary niet ontgaan.

“Het was heuvelachtiger dan ik dacht en dan waarvoor ik had getraind”, zei Mary volgens het Deense TV 2. De 52-jarige vorstin moest af en toe langzamer lopen om de heuvels op te komen.

Mary deed voor het eerst sinds ze koningin werd mee aan het hardloopevenement. “Dat heeft het niet makkelijker gemaakt”, zei ze lachend. “Ik ben ook niet zo goed in hardlopen, maar ik doe aan andere vormen van lichaamsbeweging.”