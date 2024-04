Danser: prinses Anne wil meedoen aan Strictly Come Dancing

Niemand minder dan prinses Anne heeft interesse in deelname aan het populaire Britse dansprogramma Strictly Come Dancing. Dat vertrouwde de 73-jarige zus van koning Charles vorige maand toe aan Nadiya Bychkova, een van de vaste danseressen in de show.

“Ze is een fan en zou graag een keer mee willen doen. Ze heeft het echt gezegd”, vertelt Bychkova in een interview met de Britse tabloid The Sun. “Ik denk dat ze het goed zou doen. Ze heeft veel persoonlijkheid.”

Het nieuws komt nadat koningin Camilla eerder dit jaar toegaf dat ze één van de grootste Strictly-fans is. Ook wijlen koningin Elizabeth zou graag naar het programma hebben gekeken, net als prinses Catherine. In het programma moeten bekende sterren met professionele dansers verschillende stijldansen uitvoeren. In Nederland is het format vooral bekend onder de naam Dancing With The Stars.

“Ze vinden het geweldig, en kijken altijd”, weet Bychkova. “Altijd als ik ze tegenkom op evenementen, weten ze precies wat er is gebeurd.”