Dokters koning Charles noemen vooruitgang bemoedigend

Het medische team van de Britse koning Charles is positief over zijn herstel. Volgens een woordvoerder van Buckingham Palace spreken de dokters van bemoedigende vooruitgang. “Het tempo van het behandelplan wordt nauwkeurig vastgesteld in de loop van zijn herstel, in nauw overleg met zijn medische team”, aldus de woordvoerder.

Vrijdag werd bekend dat Charles zijn publieke taken volgende week weer hervat. Dinsdag brengt Charles zijn eerste werkbezoek aan een kankerbehandelingscentrum. Daarnaast werd vrijdag bekend dat de Japanse keizer Naruhito en zijn vrouw keizerin Masako eind juni een staatsbezoek brengen aan het Verenigd Koninkrijk.

De koning legde zijn publieke werkzaamheden neer in verband met zijn behandeling voor een vorm van kanker.