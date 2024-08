Britse prinses Anne aanwezig bij herdenking Slag om Arnhem

De Britse prinses Anne komt naar Nederland voor de herdenking van de Slag om Arnhem. Dat werd vrijdagochtend bekendgemaakt bij de aftrap van de 80e Airborne-maand bij het Airborne Museum Hartenstein in Oosterbeek.

De prinses is zeker aanwezig bij de herdenking op de Arnhem-Oosterbeek War Cemetery in Oosterbeek op 22 september. Volgens een woordvoerder van de gemeente Renkum woont zij ook andere activiteiten bij rond de herdenking van de Slag om Arnhem die tachtig jaar geleden plaatsvond.

Koning Willem-Alexander is bij de Airborne-luchtlandingen en de herdenking op de Ginkelse Heide in Ede op 21 september. Ook woont hij samen met koningin Máxima de start van de nationale viering van tachtig jaar vrijheid bij op 12 september in het Limburgse Mesch.