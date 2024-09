Britse prinses Anne ontmoet veteraan bij herdenking Market Garden

De Britse prinses Anne heeft in het Gelderse Oosterbeek bij een herdenking voor de operatie Market Garden een Britse veteraan ontmoet. De 99-jarige Geoff Roberts landde tachtig jaar geleden als parachutist in de buurt van Arnhem om de stad te bevrijden en is de enige aanwezige veteraan die daadwerkelijk deelnam aan de Slag om Arnhem.

Prinses Anne (74) sprak zaterdag met Roberts bij Villa Hartenstein. Dat gebouw fungeerde in september 1944 als hoofdkwartier van de Britten en huisvest tegenwoordig het Airborne Museum, waar Anne een rondleiding kreeg. De prinses gaf na de ontmoeting een toespraak, waarin ze aangaf hoe belangrijk het is om de operatie te blijven herinneren: “We zullen het nooit vergeten.” Ze noemde het museum een “buitengewone plek” en zei dat het een genoegen was om er te mogen zijn.

Anne las ook een verklaring voor namens haar broer, koning Charles, en benadrukte dat de jaarlijkse herdenkingen veel voor hen beiden betekenen. “Met een diep gevoel van dankbaarheid en nederigheid herdenken we vandaag alle Britse geallieerde troepen die dienden en stierven voor onze vrijheid. En laten we ook denken aan de ongelooflijk moedige leden van het Nederlandse verzet en de dappere burgers, die zoveel hebben moeten verdragen tijdens de Tweede Wereldoorlog.”

Beatrix

Charles bezocht vijf jaar geleden, toen nog als kroonprins, de 75e herdenking van Market Garden. Hij legde toen samen met prinses Beatrix een krans voor de gesneuvelde militairen.

Er deden in 1944 zo’n 10.000 geallieerden mee aan de Slag om Arnhem. Dat waren voornamelijk Britten. Daarom komen elk jaar veel mensen uit het Verenigd Koninkrijk naar de herdenkingen. Dit jaar zijn ze met een extra grote delegatie afgereisd naar Arnhem en omgeving, ter gelegenheid van de tachtigste herdenking. De directeur van het Airborne Museum, Ronnie Weijers, beschouwt het als “een enorme eer” dat prinses Anne zaterdag op bezoek kwam. “Haar aanwezigheid is een teken van waardering voor iedereen in de regio die de inzet van de geallieerde troepen tijdens de Slag om Arnhem blijft eren en herdenken.”

Zondag is Anne nog aanwezig bij een herdenkingsceremonie op de Airborne Begraafplaats in Oosterbeek, waar veel Britse en andere geallieerde militairen liggen.