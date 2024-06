Britse royals aangekomen bij ‘bruiloft van het jaar’

Prins William is vrijdag aangekomen bij de kathedraal van Chester voor de bruiloft van zijn vriend Hugh Grosvenor. De 33-jarige hertog van Westminster trouwt in de Engelse stad met Olivia Henson. De ceremonie wordt door sommige Britse media omschreven als “de bruiloft van het jaar”.

William fungeert naar verluidt als bode op de bruiloft van zijn goede vriend. Grosvenor is de peetvader van Williams oudste zoon prins George. Prins William is niet de enige van de Britse koninklijke familie bij de bruiloft. Ook prinses Eugenie is van de partij.

Er is vrijdag veel publiek afgekomen op de bruiloft in het Engelse Chester. Het bestuur van de stad heeft door de grote belangstelling enkele wegen afgesloten en riep bezoekers op om het openbaar vervoer te gebruiken of lopend of per fiets te komen.