Britse royals bij dienst van Orde van de Distel in Schotland

Een aantal prominenten van de Britse koninklijke familie heeft woensdag in het Schotse Edinburgh een dienst bijgewoond die in het teken stond van de Orde van de Distel. Onder anderen koning Charles, koningin Camilla en prins William zaten in de kathedraal van St. Giles in de Schotse hoofdstad.

De orde erkent mensen die op het gebied van bijvoorbeeld politiek, geneeskunde of onderwijs een grote bijdrage hebben geleverd aan de Schotse samenleving. Camilla en prins Edward, de jongste broer van Charles, werden officieel benoemd tot ridder in de Orde van de Distel. De koning staat als soeverein aan het hoofd van de orde en mag in die functie nieuwe leden benoemen.

Bij aankomst bij de kathedraal werd het koninklijk gezelschap verwelkomd met een koninklijk saluut. Ook stonden er enkele demonstranten van de anti-monarchiebeweging Republic die borden omhooghielden met “Niet mijn koning” en soortgelijke leuzen scandeerden.

Later op de dag gaan Charles en Camilla nog naar de viering van de 900e verjaardag van Edinburgh Castle. Er vindt een dansoptreden van de Schotse nationale dansschool plaats en schrijver Alexander McCall draagt een kort gedicht voor. Daarnaast spreken de koning en koningin nog met lokale organisaties in Edinburgh.