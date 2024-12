Buckingham Palace begint onderzoek naar gewelddadige medewerker

Buckingham Palace begint een onderzoek naar een medewerker die tijdens een afterparty van een informeel kerstfeest in een bar een manager probeerde te slaan en glazen brak. Dit meldt een woordvoerder van het paleis.

De politie vertelde aan de Britse krant The Sun dat zij een melding kreeg dat een klant in de bar “glazen kapot sloeg en een medewerker probeerde aan te vallen.” Volgens de politie werd een 24-jarige vrouw gearresteerd. Ze werd later vrijgelaten nadat ze een boete had gekregen voor het verstoren van de openbare orde.

Bij het incident was vermoedelijk een dienstmeisje betrokken. De woordvoerder gaf vrijdag aan dat het paleis gepaste maatregelen neemt na de arrestatie.

Volgens de woordvoerder waren enkele personeelsleden betrokken bij een incident na hun bezoek aan een receptie in het paleis eerder op de avond. “Hoewel dit voorval plaatsvond tijdens een andere sociale bijeenkomst en niet op een officieel kerstfeest van het paleis, worden de feiten grondig onderzocht. De betrokken personeelsleden kunnen een strenge procedure verwachten. Het paleis zal passende maatregelen nemen.”