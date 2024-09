Buckingham Palace kreeg meer dan 100.000 brieven in jaar tijd

Het Britse koningshuis is de laatste maanden overspoeld met post. In een jaar tijd ontving Buckingham Palace “meer dan 100.000” brieven en kaarten, meldt het hof in een bericht op Instagram.

De stroom aan post heeft vermoedelijk te maken met het nieuws dat koning Charles en zijn schoondochter prinses Catherine begin dit jaar beiden ziek werden. In februari meldde het hof al dat er in een paar weken tijd 7000 beterschapswensen, tekeningen en andere steunbetuigingen waren binnengekomen voor de koning.

De koning krijgt een selectie van alle brieven onder ogen. Deze worden met hem gedeeld in zijn rode box, waarin ook andere belangrijke documenten zitten.