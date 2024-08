Camilla maakt documentaire over huiselijk geweld

De Britse koningin Camilla heeft samen met ITV een documentaire gemaakt. Dat werd gemeld tijdens het Edinburgh TV Festival. Het project, met de werktitel Her Majesty The Queen: Behind Closed Doors, heeft als doel om meer bewustzijn te creëren over huiselijk geweld.

Camilla werd voor de documentaire gevolgd tijdens verschillende werkbezoeken die zij bracht in het kader van huiselijk geweld. Het negentig minuten durende programma bevat onder meer interviews met slachtoffers van huiselijk geweld, familieleden die een geliefde hebben verloren en mensen die zich inzetten om het geweld te stoppen.

“ITV is er trots op om samen met Hare Majesteit de Koningin deze documentaire te maken over dit enorm belangrijke onderwerp”, stelt Sue Murphy van ITV. “We hopen dat de film het bewustzijn vergroot en zal bijdragen aan verandering in onze samenleving.”

De vrouw van koning Charles zet zich al jaren in om slachtoffers van huiselijk geweld te steunen. Ze is sinds een paar jaar beschermvrouwe van SafeLives, een Britse organisatie die zich inzet tegen huiselijk geweld.