Camilla moet rust nemen en mist Royal Variety Performance

De Britse koningin Camilla is vrijdagavond niet aanwezig bij de Royal Variety Performance omdat zij nog kampt met de gevolgen van een luchtweginfectie waar ze onlangs last van had. Het besluit is op doktersadvies genomen, meldt Buckingham Palace. Camilla moet van haar artsen voldoende rust nemen. Charles is vrijdagavond wel aanwezig.

De Royal Variety Performance vindt plaats in de concertzaal Royal Albert Hall in Londen. Onder anderen Elton John, Sophie Ellis-Bextor en James Bay geven een optreden.

De 77-jarige vrouw van koning Charles liep de luchtweginfectie een tijdje terug op. Toen legde zij haar werkzaamheden neer. Ze miste onder meer een herdenking in Westminster Abbey en een receptie voor medaillewinnaars van de Olympische Spelen en Paralympische Spelen in Parijs. Camilla was recent wel aanwezig bij de uitreiking van de Booker Prize 2024, een literaire prijs.