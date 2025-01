Camilla ontmoet studenten, componist en profvoetballer

Bij haar bezoek aan de Universiteit van Aberdeen heeft koningin Camilla studenten, een componist en een profvoetballer ontmoet. De Britse koningin ging langs om te praten over initiatieven voor de gemeenschap die door de universiteit worden gesteund.

Camilla sprak onder meer met studenten die les krijgen in gezond koken zonder daar te veel geld aan uit te geven. Ook ontmoette ze supporters en vrijwilligers van de Aberdeen Football Club Community Trust (AFCCT), die zich inzet om kinderarmoede en sociale isolatie tegen te gaan en de mentale gezondheid wil verbeteren. Profvoetballer Angus McDonald van Aberdeen FC zet zich hiervoor namens de AFCCT in. De verdediger vond het “een geweldige ervaring” dat hij Camilla mocht spreken en schaart zijn ontmoeting met haar in zijn top drie van mooie momenten bij de club, zei hij tegen lokale media.

Een van de studenten die Camilla mocht ontmoeten, sprak van een “fenomenale” ervaring. “We wisten niet wie we zouden ontmoeten tot we vandaag binnenkwamen”, aldus Julie Smith. De koningin stelde de studenten volgens haar op hun gemak toen ze hen de hand schudde. “Ze was erg geïnteresseerd in wat we aan het doen waren.”

Het bezoek van Camilla werd afgesloten met een muziekstuk van Robert Burns, dat werd uitgevoerd door het schoolkoor en de Welshe componist Paul Mealor. Hij componeerde eerder ook al muziek voor koninklijke aangelegenheden, zoals de kroning van Charles en Camilla in Westminster Abbey in mei 2023.