Carl Gustaf reikt Zweedse waterprijs uit

De Zweedse koning Carl Gustaf heeft de Stockholm Water Prize uitgereikt aan de Japanse hydroloog Taikan Oki. De Japanner kreeg de onderscheiding op het stadhuis van Stockholm voor zijn onderzoek naar onder meer virtuele waterhandel en het digitaal in kaart brengen van rivieren.

De Stockholm Water Prize wordt jaarlijks uitgereikt door het Stockholm International Water Institute (SIWI) en de Royal Swedish Academy of Sciences. De prijs gaat naar een persoon of organisatie die zich verdienstelijk heeft gemaakt op watergebied.

De prijsuitreiking maakt deel uit van de World Water Week die deze week in de Zweedse hoofdstad wordt gehouden. Het evenement wordt al sinds 1991 georganiseerd. Het thema van dit jaar is Bridging Borders: Water for a Peaceful and Sustainable Future.