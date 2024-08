Carl Gustaf test kartonnen bedden in olympisch dorp in Parijs

Carl Gustaf heeft hoogstpersoonlijk de veelbesproken kartonnen bedden in het olympisch dorp getest. De Zweedse koning bracht donderdag een bezoek aan het dorp in Saint-Denis, een voorstad van Parijs.

De koning werd door een deel van de Zweedse olympiërs verwelkomd en rondgeleid. Ook de slaapkamers en gemeenschappelijke ruimtes werden daarbij getoond, zo ook de kartonnen bedden waarop de sporters slapen. Het Zweedse koninklijk huis deelt op Instagram een foto van Carl Gustaf die op een van de bedden zit om zelf te ervaren hoe comfortabel het bed is.

De kartonnen bedden waren tijdens de Spelen in Tokio al een veelbesproken onderwerp. Ook deze editie van de Spelen trekken de bedden veel aandacht. Zo ging op sociale media het gerucht rond dat het ‘antiseksbedden’ waren. Dit leidde tot een reeks video’s op TikTok van sporters die op hun bed springen, koprollen maken of sporten om de stevigheid te testen. Ook delen sporters video’s waarin ze vertellen of de bedden lekker slapen of niet.

De kartonnen bedden worden na afloop van de Spelen gerecycled. Daarmee sluiten de bedden aan op de duurzaamheidsambitie van het Internationaal Olympisch Comité (IOC), die naar eigen zeggen inzet op de duurzaamste Olympische Spelen ooit.