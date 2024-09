Carl Philip en zwangere Sofia dankbaar voor gelukswensen

De Zweedse prins Carl Philip en zijn vrouw prinses Sofia hebben hun volgers bedankt voor alle gelukswensen die ze afgelopen week kregen na de bekendmaking van de komst van een vierde kindje.

“We willen onze hartelijke dank uitspreken voor de felicitaties die we hebben ontvangen voor de aanstaande gezinsuitbreiding”, schrijven Carl Philip, zoon van koning Carl Gustaf en koningin Silvia, en Sofia op Instagram. In hetzelfde bericht danken ze de inwoners van de regio Värmland voor het warme welkom dat ze deze week kregen tijdens hun bezoek aan de steden Arvika, Eda en Karlstad.

Het Zweedse hof maakte maandag bekend dat het koppel in verwachting is. Sofia is in februari uitgerekend. De prins en prinses zijn al ouders van drie zonen.