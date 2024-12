Catherine blikt terug op kerstdienst in Westminster Abbey

De Britse prinses Catherine blikte op tweede kerstdag terug op de door haar georganiseerde kerstdienst in Westminster Abbey die begin december plaatsvond. Kensington Palace deelt via sociale media een video die toen is gemaakt. “De kerstdienst biedt de gelegenheid om tijdens deze feestelijke periode stil te staan bij de kracht van liefde, vriendelijkheid en medeleven”, aldus Catherine bij het filmpje.

Catherine stond tijdens de kerstdienst stil bij “moeilijke tijden” in het leven van mensen. Ook reflecteerde de prinses van Wales op “het belang van liefde en empathie, en hoe hard we elkaar nodig hebben, vooral in de moeilijkste tijden van het leven”. Zelf maakte Catherine dit jaar ook moeilijke tijden mee. Begin dit jaar werd kanker bij haar vastgesteld. In september maakte de prinses bekend dat ze de chemotherapie had afgerond.

Bij de kerstdienst waren ook prins William, de man van Catherine, en hun drie kinderen, George, Charlotte en Louis aanwezig. Op beelden was te zien hoe zij kaarsen vasthielden en meezongen tijdens de dienst.