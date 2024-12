Catherine geeft speciale brieven aan gasten van kerstdienst

De Britse prinses Catherine heeft een brief geschreven aan de mensen die te gast zijn bij haar kerstconcert Together at Christmas in Westminster Abbey. In de brief spreekt de 42-jarige Catherine onder meer over liefde en saamhorigheid.

“Kerstmis is een tijd van feest en vreugde, maar het geeft ons ook de kans om tot rust te komen en na te denken over de diepere dingen die ons allemaal verbinden”, aldus Catherine in haar brief. “Juist als we even stilstaan en afstand nemen van de dagelijkse drukte, vinden we de ruimte om met een open hart te leven, vol liefde, vriendelijkheid en vergevingsgezindheid – precies waar de kerstgedachte om draait.”

Catherine schrijft in haar brief ook dat de kersttijd mensen kan “aanmoedigen om stil te staan bij de ervaringen en gevoelens van anderen”. “En hoe zeer we elkaar nodig hebben ondanks onze verschillen. We hebben allemaal iets wat we elkaar kunnen bieden. Zachte woorden of een luisterend oor, een arm om vermoeide schouders, of simpelweg stil naast iemand zijn.”

Het is de vierde keer dat de prinses van Wales het kerstconcert organiseert. Dit jaar staat de dienst in het teken van verbondenheid, maakte Kensington Palace eerder bekend. Gedurende het concert, dat op 6 december plaatsvindt, zijn er optredens van onder anderen Olivia Dean en Gregory Porter. Het kerstconcert wordt uitgezonden op kerstavond.